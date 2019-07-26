Миранда продолжит карьеру в Китае

Миланский «Интер» на официальном сайте объявил о переходе защитника команды Жоао Миранды в китайский клуб «Цзянсу Сунин».
«Каждый в «Интере» желает Миранде всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении миланского клуба.
Жоао выступал за «Интер» с 2015 года. Ранее 34-летний бразилец защищал цвета мадридского «Атлетико», бразильских «Сан-Паулу» и «Коритибы», а также французского «Сошо».
В минувшем сезоне Миранда помог «Интеру» в 20 матчах во всех турнирах.
«Цзянсу Сунин» занимает шестое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. В 19 встречах команда Космин Олэрою набрала 26 очков (7 побед, 5 ничьих, 7 поражений).
За «Цзянсу Сунин» выступают итальянский защитник аргентинского происхождения Габриэль Палетта, бразильский нападающий Алекс Тейшейра и итальянский форвард бразильского происхождения Эдер.
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