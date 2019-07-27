Агент Вернера опроверг трансфер игрока в «Баварию»
Агент форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера Карл-Хайнц Ферстер опроверг слухи, что его клиент скоро перейдёт в мюнхенскую «Баварию».
«Я сам удивился, когда прочитал это. Я ничего об этом не знаю», – приводит слова Ферстера Spox.
Действующий контракт Вернера рассчитан до лета 2020 года, и клуб намерен продать его летом, чтобы избежать бесплатного ухода форварда из команды. Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась с игроком об условиях соглашения, что может оказать давление на «РБ Лейпциг». Вернером также интересуется «Ливерпуль».
В нынешнем сезоне 22-летний Вернер забил 16 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах немецкой Бундеслиги. В Кубке Германии 23-летний форвард записал в свой актив 3 мяча в 3 встречах.
«Бавария» откажется от покупки Вернера, чтобы подписать бесплатно в 2020 году
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