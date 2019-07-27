Тренер «Шахтёра» Каштру: в ближайшее время прибавлю в знании языка

Португальский наставник «Шахтёра» Луиш Каштру рассказал об адаптации на Украине.



«Нам приходится учить некоторые слова, не так много времени на это. Есть важные фразы для матчей и тренировочного процесса. В ближайшее время я прибавлю, чтобы нормально общаться с командой.



Нужно время для адаптации. Мне удалось быстро понять и узнать историю «Шахтёра». Я знаю, что меня ожидает. Это не отличается от «Порту», где я провёл 10 лет. Там также требовалось постоянно показывать максимум. Мне нравятся игроки, организация, как меня принимают.



Футбол – динамичный процесс. Когда открыты трансферные окна, мы не можем сказать, что список игроков закрыт. Мы будем работать, как будто это наш постоянный состав.



Знаю, что могут быть небольшие изменения. Президент хочет максимальную стабильность в составе, чтобы завоевать максимум трофеев», – приводит слова Каштру интернет-портал «Ua.tribuna.com».

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