«Интер» готовится сделать «МЮ» новое предложение о трансфере Лукаку
Руководство «Интера» готовит новое предложение для «Манчестер Юнайтед» о приобретении нападающего Ромелу Лукаку. Ранее «красные дьяволы» отказались продавать 26-летнего бельгийца миланскому клубу за € 70 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
В сезоне-2018/19 Ромелу забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.
В услугах Лукаку заинтересован также туринский «Ювентус». По последней информации, действующие чемпионы итальянской Серии А готовы отдать за бельгийца аргентинского нападающего Пауло Дибалу.
Кассано: € 85 млн за Лукаку — это безумие
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