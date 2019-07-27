Годин рассказал, чем «Интер» похож на «Атлетико»
Защитник «Интера» Диего Годин сравнил миланский клуб с мадридским «Атлетико», за который выступал ранее.
«Интер» и «Атлетико» во многом похожи. Оба клуба пытаются прервать доминирование в гонке за чемпионство. Цель «Интера» — победить. Нам нужно усердно работать, чтобы положить конец монологу «Ювентуса».
Антонио Конте напоминает мне Диего Симеоне. Они познают футбол с одинаковой страстью, сосредоточены на деталях и получают максимум от игроков. Конте знает, чего хочет. Он переходит сразу к делу, что хорошо для любого футболиста.
Признаюсь, Симеоне много говорил со мной об «Интере». Мы обсуждали этот шаг. Диего сказал, что «Интер» — самый большой клуб, который он когда-либо знал», — приводит слова Година La Gazzetta dello Sport.
Годин: пришёл в «Интер», чтобы побеждать
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