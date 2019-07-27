«Барселона» обыграла команду Иньесты в товарищеском матче

В Кобе (Япония) на стадионе «Кобе Винг — Мисаки Парк» состоялся товарищеский матч «Виссел Кобе» — «Барселона». Победу со счётом 2:0 одержали футболисты каталонского клуба.
Автором первого мяча стал полузащитник Карлес Сайоль на 59-й минуте после передачи нападающего Малкома. В конце встречи Сайоль оформил дубль, голевой пас отдал защитник Гильем Жайме.
Бывший хавбек сине-гранатовых Андрес Иньеста, ныне выступающий за «Виссел Кобе», провёл на поле весь первый тайм.
«Барселона» — действующий чемпион испанской Примеры. В минувшем сезоне каталонцы под руководством Эрнесто Вальверде набрали 87 очков в 38 матчах (26 побед, 9 ничьих, 3 поражения).
В 1-м туре чемпионата Испании в сезоне-2019/20 сине-гранатовые на выезде сыграют с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится 16 августа, начало — в 22:00 мск.
- 27 июля 2019
-
15:35
-
15:34
-
15:26
-
15:12
-
15:02
-
15:01
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:10
-
13:54
-
13:52
-
13:36
-
13:32
-
13:17
-
13:08
-
12:56
-
12:48
-
12:43
-
12:24
-
12:08
-
12:01
-
11:52
-
11:39
-
11:31
-
11:02
-
10:57
-
10:47
-
10:31
-
10:16
-
10:09
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:33