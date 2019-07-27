«Барселона» обыграла команду Иньесты в товарищеском матче

В Кобе (Япония) на стадионе «Кобе Винг — Мисаки Парк» состоялся товарищеский матч «Виссел Кобе» — «Барселона». Победу со счётом 2:0 одержали футболисты каталонского клуба.

Автором первого мяча стал полузащитник Карлес Сайоль на 59-й минуте после передачи нападающего Малкома. В конце встречи Сайоль оформил дубль, голевой пас отдал защитник Гильем Жайме.

Бывший хавбек сине-гранатовых Андрес Иньеста, ныне выступающий за «Виссел Кобе», провёл на поле весь первый тайм.

«Барселона» — действующий чемпион испанской Примеры. В минувшем сезоне каталонцы под руководством Эрнесто Вальверде набрали 87 очков в 38 матчах (26 побед, 9 ничьих, 3 поражения).

В 1-м туре чемпионата Испании в сезоне-2019/20 сине-гранатовые на выезде сыграют с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится 16 августа, начало — в 22:00 мск.