«ПСЖ» готов принять игроков «Барселоны» в сделке по Неймару

Руководство «Пари Сен-Жермен» не планирует сохранять в команде нападающего Неймара. Действующие чемпионы французской Лиги 1 готовы пойти на некоторые уступки в переговорах с «Барселоной» о трансфере бразильца, сообщает Cuatro.

В частности, «ПСЖ» согласен получить одного или нескольких игроков каталонского клуба в качестве компенсации за Неймара. Стороны уже начали обсуждать сделку.

Ранее стало известно, что «Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара € 100 млн и двоих футболистов на выбор. По информации источника, в списке из шести игроков значатся вингеры Филиппе Коутиньо и Малком, хавбек Иван Ракитич и защитник Нелсон Семеду. В сделке может быть задействован также вингер Усман Дембеле.

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.