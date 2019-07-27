Новичок «Динамо» Н'Жье случайно опубликовал своё секс-видео

Нападающий Клинтон Н'Жье, накануне перешедший из «Марселя» в московское «Динамо», опубликовал в Snapchat секс-видео со своим участием. По всей видимости, 25-летний камерунец сделал это ненамеренно.

«Динамо» заключило с Н'Жье контракт на четыре года. За бело-голубых форвард будет выступать под девятым номером.

Клинтон перешёл в «Марсель» летом 2016 года из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. Через год французский клуб выкупил контракт игрока за € 7 млн.

В минувшем сезоне в составе «Марселя» Н'Жье принял участие в 21 матче. В его активе 3 забитых мяча и 2 результативные передачи.



Напомним, вчера, 26 июля, «Динамо» одержало победу со счётом 2:0 в домашней встрече 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».