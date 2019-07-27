«Динамо» вступило в борьбу за форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа

Форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает немецкий журналист Марк Бехренбек в своём «твиттере».

Бело-голубые уже вступили в борьбу за 25-летнего нападающего «шмелей». В настоящее время стороны в деталях обсуждают условия потенциальной сделки.

Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх. На счету игрока 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость нападающего составляет € 13 млн. На счету Филиппа 10 сыгранных матчей за молодёжную сборную Германии.