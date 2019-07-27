Зидан не посетил раздевалку «Реала» после поражения от «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не зашёл в раздевалку команды после разгромного поражения со счётом 3:7 в матче Международного кубка чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщает AS.

По информации источника, сразу же после матча наставник «сливочных» отправился на пресс-конференцию. Ответив на вопросы прессы, француз направился в клубный автобус без посещения раздевалки команды. 47-летний специалист был очень зол, поэтому решил не накалять обстановку в коллективе после разгромного поражения в матче с «матрасниками».

Отметим, на пресс-конференции Зидан сказал, что «Реал» не должен пропускать по семь мячей. Также главный тренер «Королевского клуба» выразил уверенность, что его команда проведёт хороший сезон.