«Аякс» с Промесом обыграл ПСВ и выиграл Суперкубок Нидерландов
В матче Суперкубка Нидерландов «Аякс» со счётом 2:0 обыграл ПСВ. Игра состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».
Счёт в матче был открыт уже на 1-й минуте. Хозяев поля вперёд после передачи Донни ван де Бека вывел Каспер Дольберг. На 53-й минуте Дейли Блинд забил второй гол в ворота команды из Эйндховена. В составе амстердамского клуба дебютировал бывший вингер московского «Спартака» Квинси Промес. 27-летний футболист провёл на поле 59 минут и был заменён на Хакима Зиеша.
В минувшем сезоне «Аякс» выиграл и чемпионат, и Кубок Нидерландов. В первенстве страны амстердамцы опередили ПСВ, который стал вторым, на 3 очка. В финале Кубка Нидерландов «Аякс» со счётом 3:0 разгромил «Виллем II».
Суперкубок Нидерландов. Финал
27 июля 2019, суббота. 19:00 МСК
Аякс
Амстердам
2 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1:0 – Дольберг – 1, 2:0 – Блинд – 53
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