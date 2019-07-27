Полуяхтов: в первом тайме «Крылья Советов» пропустили два необязательных гола

Защитник самарских «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2). Напомним, Полуяхтов стал автором автогола в этой встрече.



«В первом тайме пропустили два обидных необязательных гола. Один из них получился с рикошетом от моего плеча после удара Аликина. Не повезло. Было желание исправить ситуацию, старались выполнить установку, много атаковали через фланги, но не получилось. Во втором тайме было много времени, чтобы отыграться. Не хватило забитого мяча», — приводит слова Полуяхтова пресс-служба «Крыльев Советов».



«Уфа», набрав три очка, поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (3) — на 9-м месте.

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