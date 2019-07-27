Берг: мне предстоит привыкнуть к стилю «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг поделился впечатлениями от матча 3-го утра РПЛ с «Сочи» (3:0).



«О команде могу отозваться только положительно. Понравились стадион, болельщики, в команде царит прекрасная атмосфера. Мы провели хороший матч и одержали победу — 3:0. Возможно, можно было сделать все ещё лучше, например, если бы я забил гол. Мне сегодня немного не повезло, и я знаю, что нужно дорабатывать такие моменты. Рад, что являюсь частью такого замечательного клуба. Понимаю, что мне нужно больше игрового времени и в целом времени, чтобы сыграться с командой, поэтому буду работать в этом направлении.



Расстроился, когда попал в перекладину, но не так сильно, ведь к тому моменту мы уже вели в счёте. Уверен, в следующих играх у меня ещё будут голевые моменты, буду стараться реализовывать их.



Я провёл в «Краснодаре» не так много времени, чтобы сравнивать клуб с предыдущими командами. Я не так хорошо знаком с российским чемпионатом и остальными командами, чтобы делать какие-то выводы. Уже сейчас могу сказать, что РПЛ — сильная лига, здесь очень сильные команды, нельзя просто так взять и обыграть любую команду.



Понимаю, что сейчас не могу выходить в стартовом составе, потому что провёл только две недели с командой. Я не готов полностью, мне предстоит наладить связи с партнёрами и привыкнуть к стилю «Краснодара». Конечно, я люблю выходить на поле в основном составе и с первых минут помогать команде, но пока что буду стараться приносить пользу, даже выходя на замену», — передаёт слова Берга корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Матвеев: до счёта 3:0 и удаления матч с «Сочи» складывался непросто