Матвеев: до счёта 3:0 и удаления матч с «Сочи» складывался непросто

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча 3-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).



«Матч складывался для нас непросто до счёта 3:0 и удаления. Хорошо, что мы забили третий мяч и поставили точку в этой игре. Считаю удачным, что Иван Игнатьев вышел в основном составе и забил два мяча, так же сработала замена с Сулеймановым. В итоге отличный результат в первом домашнем матче. Сложно говорить об оптимальном состоянии команды. Сейчас много новых игроков, вчера к нам присоединился Реми Кабелла. Надеемся, все игроки, которые к нам приходят, быстро вольются в наш коллектив и смогут помочь команде.



Что касается позиции Ари в сегодняшнем матче, он в предыдущих турах доигрывал на позиции Олссона. На наш взгляд, он хорошо себя показал, и мы приняли решение выпустить его на поле с самого начала. Он добавил нам связь между линией обороны и линией полузащиты, мы как раз проникали туда, откуда шла опасность. Сафонов сегодня сыграл хорошо, много выручал команду. Это абсолютно нормальная ситуация в футболе: команда не закрывается — получает какой-то опасный момент в ответ. В таких ситуациях отличный вратарь — большой плюс для команды.



Работаем над стандартами и пытаемся их улучшить, но пока не очень получается. Такие моменты являются важной частью игры, много голов в процентном соотношении забивается со стандартов, мы это понимаем. Пример тому — игра с «Уфой». Думаю, в скором времени мы улучшим этот компонент.



Что касается новичка Реми, он вчера провёл с нами тренировку. Со следующего недельного цикла он присоединяется к нам и готовится к «Зениту». 22-го числа он сыграл 75 минут в матче с «Марселем», так что он в хорошей форме. На наш взгляд, Маркус Берг довольно хорошо влился в игру. У него было несколько моментов. В целом эта замена была проведена успешно.



Мы готовились к этому матчу, как и ко всем другим, не акцентировали внимание на том, что это дерби. Самое главное — порадовать зрителей и добиться положительного результата», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Дубль Игнатьева и удаление Набиуллина — в видеообзоре игры «Краснодар» — «Сочи»