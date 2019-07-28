Трансфер К.-П. Боатенга в «Айнтрахт» будет зависеть от его жены

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг может перейти во франкфуртский «Айнтрахт», сообщает Bild.



По информации источника, судьба трансфера ганского футболиста в немецкий клуб зависит от его супруги, Мелиссы Сатты. Когда Боатенг перешёл в «Барселону», его жена не пожелала переезжать в Испанию и осталась в Милане. На данный момент супруги хотят быть вместе. Отмечается, что именно Мелисса будет решать, готова ли пара переезжать во Франкфурт. Напомним, Боатенг выступал за «Айнтрахт» в сезоне-2017/18, и тогда его супруге понравился город.



Боатенг перешёл в «Барселону» в зимнее трансферное окно из «Сассуоло» на правах аренды. В испанском чемпионате 32-летний хавбек отыграл за каталонскую команду в общей сложности 4 матча и 303 минуты.

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