Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес перешёл в катарский клуб
Уругвайский нападающий Абель Эрнандес продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба команды. Условия контракта не уточняются. В ближайшее время форвард должен присоединиться к своей новой команде, которая проводит сбор в Голландии.
28-летний Эрнандес перешёл в московский ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/19 уругвайский нападающий сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три мяча. Эрнандес известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.
Ранее СМИ сообщали, что в Эрнандесе заинтересованы «Сельта» и «Сампдория».
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