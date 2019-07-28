Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес перешёл в катарский клуб

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба команды. Условия контракта не уточняются. В ближайшее время форвард должен присоединиться к своей новой команде, которая проводит сбор в Голландии.

28-летний Эрнандес перешёл в московский ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/19 уругвайский нападающий сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три мяча. Эрнандес известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.

Ранее СМИ сообщали, что в Эрнандесе заинтересованы «Сельта» и «Сампдория».