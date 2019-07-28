«Реал» заплатит за Погба € 166 млн, если сумеет продать Бэйла в Китай

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Реал», сообщает The Sun.

Трансфер строптивого француза станет возможным в случае продажи Гарета Бэйла в китайский «Цзянсу Сунин». Тогда «Реал» будет готов заплатить англичанам требуемые € 166 млн.

Ранее Поль публично заявил о желании покинуть «Манчестер Юнайтед». С такими же словами позже выступил его агент Мино Райола.



На прошлой неделе Перес сообщил Зидану, что купить Погба этим летом будет сложно, но французский специалист попросил предпринять ещё одну попытку.

«Красные дьяволы» готовы отпустить Поля до 8 августа, когда в английской Премьер-лиге закроется трансферное окно. Клубы АПЛ могут продавать футболистов до 31 августа, но манкунианцы не собираются расставаться с Погба после 8 августа, поскольку хотят успеть найти ему замену.