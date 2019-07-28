Видео: болельщик выбежал на поле, но не сумел догнать игрока «Пармы» с мячом
Во время товарищеского матча «Парма» — «Трабзонспор» (2:2) на поле выбежал болельщик.
Ярким этот эпизод стал из-за того, что попытка нарушителя порядка завладеть мячом, не увенчалась успехом. Французский полузащитник итальянцев Янн Карамо, который был с мячом в тот момент, так и не позволил себя догнать, и болельщик до него не добрался. Остановить рывок хавбека смог только один из соперников.
21-летний полузащитник этим летом перебрался в «Парму» из «Интера». Сумма трансфера составила € 12 млн, миланцы также получат 50% с последующей продажи игрока.
Прошедший сезон Карамо провел на правах аренды во французском «Бордо», где сыграл 22 матча в Лиге 1, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
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