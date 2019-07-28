Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин»

Валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай. Видео было опубликовано в социальных сетях.

30-летний валлиец подпишет трёхлетний контракт с «Цзянсу Сунин». Принципиальная договорённость о сделке достигнута, сторонам осталось уладить незначительные детали. В Китае Бэйл будет зарабатывать € 22 млн в год.

Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне вингер на клубном уровне забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

«Цзянсу Сунин» занимает шестое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. В 19 встречах команда Космина Олэрою набрала 26 очков (7 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

Ранее в «Цзянсу Сунин» перешёл бразильский защитник Жоао Миранда.