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«Лестер» хочет выручить рекордную сумму за продажу Магуайра в «МЮ»

«Лестер» хочет выручить рекордную сумму за продажу Магуайра в «МЮ»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» предлагает «Лестеру» 72 млн фунтов стерлингов за 26-летнего защитника «лис» Гарри Магуайра. Об этом сообщает Daily Mail.

Помимо этой суммы «Манчестер» готов выплатить «Лестеру» бонусы в случае завоевания трофеев и финиша в зоне Лиги чемпионов. Однако «Лестер» не считает такой вариант оптимальным, поскольку за шесть сезонов после ухода сэра Алекса Фергюсона «красные дьяволы» лишь трижды попадали в Лигу чемпионов.

Владелец «лис» Айяватт Шриваддханапрабха хочет установить новый рекорд по деньгам, вырученным в футболе за защитника. Сейчас рекордный трансфер принадлежит «Ливерпулю», купившему Вирджила ван Дейка у «Саутгемптона» за 75 млн фунтов.

В прошлом сезоне Магуайр провёл в составе «Лестера» 31 матч, став автором трёх голов.

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