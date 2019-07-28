«Лестер» хочет выручить рекордную сумму за продажу Магуайра в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» предлагает «Лестеру» 72 млн фунтов стерлингов за 26-летнего защитника «лис» Гарри Магуайра. Об этом сообщает Daily Mail.



Помимо этой суммы «Манчестер» готов выплатить «Лестеру» бонусы в случае завоевания трофеев и финиша в зоне Лиги чемпионов. Однако «Лестер» не считает такой вариант оптимальным, поскольку за шесть сезонов после ухода сэра Алекса Фергюсона «красные дьяволы» лишь трижды попадали в Лигу чемпионов.



Владелец «лис» Айяватт Шриваддханапрабха хочет установить новый рекорд по деньгам, вырученным в футболе за защитника. Сейчас рекордный трансфер принадлежит «Ливерпулю», купившему Вирджила ван Дейка у «Саутгемптона» за 75 млн фунтов.

В прошлом сезоне Магуайр провёл в составе «Лестера» 31 матч, став автором трёх голов.