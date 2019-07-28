Клопп: в мире всего 4 клуба, которые могут постоянно тратить деньги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в летнее трансферное окно клуб может обойтись без новых приобретений.



«Не могу сказать ничего о том, что делают другие команды. Не знаю, как им это удаётся, но нам нужно платить по счетам, простите. Всем нужно платить по счетам.



Мы вложили много денег в эту команду. Сейчас, видимо, у многих ощущение, что мы этого не делали. Но мы не в какой-нибудь Воображляндии, где можно просто получить всё, что захочешь. Нельзя постоянно тратить деньги. В мире всего четыре клуба, которые могут себе это позволить — «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Они получают всё, что им нужно.



Знаю, что люди воспримут это так, словно я им завидую, но на деле никакой зависти у меня нет. Этот год — не последний, в следующем году будут новые трансферные окна. У нас очень хорошая команда, в которую мы серьёзно вложились, и над ней нужно работать. Нельзя быть уверенным, что пять новых покупок позволят нам не сыграть дома вничью с «Лестером» на заснеженном поле», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

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