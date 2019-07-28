Нигматуллин: ЦСКА не хватает такого дядьки, как Игнашевич

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от московского дерби с ЦСКА в 3-м туре чемпионата России.

«Фаворита в этом матче не вижу. Обе команды подходят не в идеальном состоянии. «Локомотив» играл две игры дома и два очка потерял с командами из нижней части таблицы. ЦСКА вообще умудрился проиграть. Сейчас это были въезжающие матчи в чемпионат. По-настоящему оценивать можно будет именно в этом матче, потому что здесь серьёзный раздражитель и для «Локо», и для ЦСКА. Нас ждёт матч за шесть очков.

За счёт чего гости могут одержать победу? «Железнодорожники» более опытные по составу. У команды Гончаренко много молодых футболистов, но, чтобы решать серьёзные задачи, команда не может состоять только из молодёжи. Когда ЦСКА блистал, в составе были опытные игроки: Игнашевич, Березуцкие. Сейчас им не хватает на поле такого дядьки, как Игнашевич. Поэтому в этом плане у «Локо» есть преимущество», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 28 июля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск.