Сенников: за последние полгода Гилерме превзошёл Акинфеева

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников в преддверии матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА поделился мнением о голкиперах команд Маринато Гилерме и Игоре Акинфееве.



«На мой взгляд, за последние полгода Гилерме превзошёл Акинфеева. Маринато стабильнее, берёт более сложные мячи, играет и эффектнее, и увереннее. Да, Акинфеев от матча к матчу харизмой доказывает, что по-прежнему является одним из лучших представителей отечественной вратарской школы, но он уже не первый. Гилерме абсолютно заслуженно занимает пост в сборной, на сегодняшний день он лучший вратарь России», — приводит слова Сенникова «RT на русском».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 28 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.