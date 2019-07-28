Влашич: в «Локомотиве» собраны опытные футболисты, умеющие добиваться результата

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о «Локомотиве» в преддверии матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Хорошая команда, не так давно выиграла чемпионат России. Я играл с ними дважды в минувшем сезоне и знаю, что в „Локомотиве“ собраны опытные футболисты, они умеют добиваться результата. Это очень важная игра для меня. Я её предвкушаю, готовлюсь к ней», — приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА.



Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 28 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В двух турах ЦСКА набрал три очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» (4) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 6 очков в 3 матчах.

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