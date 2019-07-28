Видео о прибытии Бэйла в Китай оказалось фейком
Видео, опубликованное на странице Transfer News в «Твиттере», на котором вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл якобы прилетел в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин», оказалось фейком.
В YouTube можно найти несколько публикаций этого ролика, которые датируются 2018 годом. Например, на канале SCMP Sport оно было выложено 21 марта прошлого года.
Видео было снято, когда Гарет прилетел в Китай для участия в игре за национальную команду Уэльса со сборной Китая. Матч состоялся 22 марта 2018 года и завершился со счётом 6:0 в пользу валлийцев. Бэйл тогда отметился хет-триком.
Бэйл действительно может продолжить карьеру в Китае, но опубликованное сегодня видео не является подтверждением этой информации.
Семья Бэйла будет жить в Уэльсе, если Гарет продолжит карьеру в Китае
- 28 июля 2019
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