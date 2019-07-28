Румменигге — о больших заплатах игроков: «Бавария» не поддастся этому безумию
Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о нынешних зарплатах футболистов.
«Рынок полностью изменился. И меня пугают не только суммы трансферов — € 100 млн или € 120 млн уже никого не впечатляют. Гораздо больше беспокоюсь о зарплатах, которые выплачиваются игрокам в Испании, Англии и Италии. Мы должны быть осторожными с этим, чтобы не дестабилизировать порядок оплаты труда. Сейчас размеры зарплат игроков огромны.
К примеру, тот же Гризманн будет миллионером в «Барселоне» с учётом всех бонусов и выплат. А ведь клуб будет платить в два раза больше из-за налогов. „Бавария“ не поддастся этому безумию. Мы должны продолжать привычный путь», — приводит слова Румменигге Bild.
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