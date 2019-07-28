Хусаинов: попадание мяча в руку игрока «Оренбурга» – не пенальти, Карасёв ошибся

Бывший арбитр ФИФА известный российский судья Сергей Хусаинов поделился мнением о работе судейской бригады на матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Зенит» (0:2).
«В эпизоде, в котором арбитр дал пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом», рука у игрока хозяев прижата к туловищу, он не увеличивает зону обороны. Мяч попал в руку с близкого расстояния, защитник не мог среагировать. Так что Карасёв ошибся, это не пенальти. Это такой же момент, как и вчера в матче «Спартака» после удара Фернандо. Пенальти не было и там, и здесь.
Что касается других эпизодов, то в ворота «Зенита» был 500-процентный пенальти на Кулишеве. Была подача, мяч летел к игроку, было нарушение – толчок в спину. Уже тогда можно было ставить пенальти. Плюс ещё и момент, когда мяч в руку Барриосу попал», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Зенит» набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (0) — на предпоследнем, 15-м месте.
- 28 июля 2019
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