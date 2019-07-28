Неймар не сыграет с «Сиднеем», бразилец продолжает работать отдельно от «ПСЖ»

Форвард «Пари-Сен-Жермен» Неймар не сыграет в товарищеской игре с «Сиднеем», которая состоится в ближайший вторник, 30 июля, в Сучжоу.

Как сообщает Sport.es, 27-летний нападающий будет работать по индивидуальной программе в Шэньчжэне, где он продолжит восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной в товарищеской игре в составе сборной Бразилии с Катаром в начале июня.

Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.