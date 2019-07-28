Безбородов назначил пенальти в ворота «Локомотива» с помощью VAR

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Локомотивом», который в эти минуты проходит на «ВЭБ Арене», главный арбитр Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота «железнодорожников» после просмотра VAR.

На 39-й минуте игры Мурило Серкейра ударил по ноге Фёдора Чалова. После просмотра видеоповтора судейская бриагада назначила пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар на 42-й минуте реализовал сам пострадавший, открыв тем самым счёт во встрече.

Отметим, что это был первый пенальти, назначенный в истории РПЛ после просмотра видеоповтора.

Ассистентами Безбородова на матче работают москвичи Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (Москва).