Безбородов назначил пенальти в ворота «Локомотива» с помощью VAR
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Локомотивом», который в эти минуты проходит на «ВЭБ Арене», главный арбитр Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота «железнодорожников» после просмотра VAR.
На 39-й минуте игры Мурило Серкейра ударил по ноге Фёдора Чалова. После просмотра видеоповтора судейская бриагада назначила пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар на 42-й минуте реализовал сам пострадавший, открыв тем самым счёт во встрече.
Отметим, что это был первый пенальти, назначенный в истории РПЛ после просмотра видеоповтора.
Ассистентами Безбородова на матче работают москвичи Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (Москва).
ЦСКА — «Локомотив»: Васин получил травму в 1-м тайме
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