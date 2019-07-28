Мурило: арбитр назначил несправедливый пенальти в ворота «Локомотива»

Бразильский защитник «Локомотива» Мурило Серкейра выразил мнение, что арбитр Владислав Безбородов ошибочно назначил пенальти в ворота его команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (в данный момент счёт 0:1, перерыв).
«По моему мнению, пенальти не было. Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар соперника. Судья посчитал, что я сбил игрока. Дали несправедливый пенальти», — сказал Мурило в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч ЦСКА — «Локомотив» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 1-м тайме травму получил защитник «армейского» клуба Виктор Васин, в результате единоборства с нападающим «Локомотива» Антонио Эдером. Васин не смог продолжить матч, и на 33-й минуте вместо него вышел Звонимир Шарлия.
- 28 июля 2019
-
21:22
-
21:19
-
21:13
-
21:09
-
21:07
-
21:02
-
20:54
-
20:49
-
20:28
-
20:28
-
20:14
-
20:14
-
20:08
-
20:03
-
19:55
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:25
-
19:14
-
19:11
-
19:11
-
18:57
-
18:40
-
18:28
-
18:23
-
18:20
-
18:02
-
17:57
-
17:49
-
17:44
-
17:34
-
17:26