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Мурило: арбитр назначил несправедливый пенальти в ворота «Локомотива»

Мурило: арбитр назначил несправедливый пенальти в ворота «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Бразильский защитник «Локомотива» Мурило Серкейра выразил мнение, что арбитр Владислав Безбородов ошибочно назначил пенальти в ворота его команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (в данный момент счёт 0:1, перерыв).

«По моему мнению, пенальти не было. Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар соперника. Судья посчитал, что я сбил игрока. Дали несправедливый пенальти», — сказал Мурило в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч ЦСКА — «Локомотив» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м тайме травму получил защитник «армейского» клуба Виктор Васин, в результате единоборства с нападающим «Локомотива» Антонио Эдером. Васин не смог продолжить матч, и на 33-й минуте вместо него вышел Звонимир Шарлия.

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