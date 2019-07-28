Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Локомотива» — правильное решение

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод из матча 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» (в данный момент счёт 1:0, перерыв) с назначением пенальти в ворота «железнодорожников».

«Третья минута. Арбитры отправились смотреть не то, где было нарушение, а то, был ли факт нарушения. И я соглашусь с VAR и арбитром, что это не игра рукой. Понятие „технический брак“ отсутствует в футболе. Владислав находился очень близко к моменту, судья смотрит на мяч. Правильное решение — спорный мяч.



И пенальти — правильное решение. VAR вмешался в игру — момент в штрафной „Локомотива“, когда упал игрок ЦСКА. Фол по неосторожности, без применения санкций. Арбитр чётко своими глазами это не видел, он был перекрыт футболистами. Нарушение сомнений не вызывает», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».