Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Локомотива» — правильное решение

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод из матча 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» (в данный момент счёт 1:0, перерыв) с назначением пенальти в ворота «железнодорожников».
«Третья минута. Арбитры отправились смотреть не то, где было нарушение, а то, был ли факт нарушения. И я соглашусь с VAR и арбитром, что это не игра рукой. Понятие „технический брак“ отсутствует в футболе. Владислав находился очень близко к моменту, судья смотрит на мяч. Правильное решение — спорный мяч.
И пенальти — правильное решение. VAR вмешался в игру — момент в штрафной „Локомотива“, когда упал игрок ЦСКА. Фол по неосторожности, без применения санкций. Арбитр чётко своими глазами это не видел, он был перекрыт футболистами. Нарушение сомнений не вызывает», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 28 июля 2019
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