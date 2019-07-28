«Наполи» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче

В воскресенье, 28 июля, «Наполи» со счётом 3:0 разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче. Игра состоялась на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге.
Счёт на 17-й минуте открыл форвард неаполитанцев Лоренцо Инсинье. Результативной передачей отметился Дрис Мертенс. На 29-й минуте поляк Аркадиуш Милик удвоил преимущество своей команды после паса того же Инсинье. Точку во встрече на 52-й минуте поставил немец Амин Юнес.
Для «Наполи» эта была четвёртая игра в текущее межсезонье и вторая победа. Ещё в двух играх подопечные Карло Анчелотти по разу сыграли вничью и проиграли. «Ливерпуль» сыграл уже шесть матчей. На счету красных две победы, одна ничья и три поражения.
Напомним, в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Наполи» и «Ливерпуль» выступали в одной группе. Тогда команды обменялись победами со счётом 1:0. В итоге «Наполи» занял третье место в группе, а «Ливерпуль» — второе.
- 28 июля 2019
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