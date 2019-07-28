Созин: VAR должен работать только на определение гола, всё остальное – бардак

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин остался недоволен использованием системы видеоассистента (VAR) в матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» (1:0).



«ЦСКА и «Локомотив» показали очень качественный футбол, все были заряжены, вопросов по настрою футболистов вообще не было. Может, немного больше его было у ЦСКА. Но я бы хотел вернуться к обсуждению VAR. Он должен работать только на определение голов – это главный итог игры в футбол, а всё остальное – это бардак и затяжка времени. Если судья не увидел, пересёк ли мяч линию, пусть смотрит повтор, а всё остальное: дать ли пенальти, показать ли офсайд – не нужно. Ведь сразу теряется интрига и накал матча.



Вот был момент с пенальти, наверное, болельщики ЦСКА рады, что через десять минут его поставили. Но ведь за это время уже успели показать жёлтую карточку игроку ЦСКА, её что, должны отменять? Вопросов у всех из-за VAR очень много. Когда добавили шесть минут к первому тайму, то люди вообще не поняли, что так долго смотрел судья. Сами футболисты смотрели и размахивали руками, дескать, чего мы так долго ждём? В первой ситуации до сих пор непонятно, почему за игру рукой Безбородов дал спорный мяч. Правила должны быть корректные. Для одной команды VAR – это хорошо, но это должно быть хорошо для всех.



Болельщики должны чётко понимать, что если гол не забили, то можно посмотреть повтор, а все остальные спорные моменты – это работа арбитра. Если мы не верим судьям, то давайте их уберём, пусть будет только электронная система. Если скажут, что это им не нравится – тогда пусть принимают правила игры, пусть принимают, что судья может ошибаться, как ошибаются и футболисты, и тренеры. Арбитр – участник футбольного зрелища, а VAR его этого лишает», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сёмин: VAR сыграл против «Локомотива», но не против футбола