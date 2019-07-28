И. Попов: рассчитывали, что «Ростов» удачно стартует в чемпионате

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов подвёл итоги матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:2).
«В первом тайме у нас было очень много моментов, во втором тоже. Выиграли, поздравляем болельщиков с победой, но нам надо работать над реализацией.
Конечно, мы рассчитывали, что удачно стартуем в чемпионате. Хорошо провели сборы, много работали. Сейчас тоже все три игры хорошо работали. Но ещё рано говорить о таблице, много игр до конца, но мы будем стараться, работать, чтобы каждая игра нам приносила очки», — приводит слова Попова официальный сайт «Ростова».
«Ростов» по итогам трёх туров набрал семь очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В 4-м туре ростовчане 3 августа на выезде сыграют с «Уралом».
- 28 июля 2019
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