Болельщики «Баварии» объявили о сборе подписей, чтобы Хёнесс остался президентом

Фанаты «Баварии» объявили о сборе подписей, надеясь, что это поможет убедить Ули Хёнесса остаться на посту президента клуба.



«Мир меняется, незыблемые вещи сотрясаются. Но одна вещь, на которую мы всегда можем положиться, как на «Аминь» в церкви, – это сильная «Бавария», которая становится чемпионом Бундеслиги и выступает в еврокубках.



Мы обязаны этим постоянством Ули Хёнессу. Независимо от того, насколько бурное море, Хёнесс – наша скала, наша гарантия продолжительного успеха «Баварии». Пилоту клуба не разрешается высаживаться сейчас!» – приводит петицию болельщиков немецкое издание Bild.



Ранее 67-летний Хёнесс принял решение покинуть должность президента «Баварии» и не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, которые состоятся в ноябре 2019 года.

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