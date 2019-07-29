«Валенсия» одолела «Спортинг» в матче за Кубок Пяти скрипок
«Спортинг» уступил «Валенсии» в матче за Кубок Пяти скрипок, который традиционно проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.
На 5-й минуте встречи хозяева вышли вперёд – точным ударом отметился нападающий Бас Дост. Спустя всего 4 минуты равенство в счёте установил полузащитник гостей Жоффрей Кондогбиа. Уже во втором тайме, на 66-й минуте, «летучие мыши» отличились вновь усилиями форварда Кевина Гамейро.
Кубок Пяти скрипок – ежегодный турнир, состоящий из одного матча и посвящённый легендарной атакующей пятёрке «Спортинга», выступавшей за клуб в середине прошлого столетия. Игры проводятся начиная с 2012 года, организатором выступают лиссабонцы.
- 29 июля 2019
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