Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Валенсия» одолела «Спортинг» в матче за Кубок Пяти скрипок

«Валенсия» одолела «Спортинг» в матче за Кубок Пяти скрипок
Футбол / Прочие турниры 0

«Спортинг» уступил «Валенсии» в матче за Кубок Пяти скрипок, который традиционно проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.

На 5-й минуте встречи хозяева вышли вперёд – точным ударом отметился нападающий Бас Дост. Спустя всего 4 минуты равенство в счёте установил полузащитник гостей Жоффрей Кондогбиа. Уже во втором тайме, на 66-й минуте, «летучие мыши» отличились вновь усилиями форварда Кевина Гамейро.

Кубок Пяти скрипок – ежегодный турнир, состоящий из одного матча и посвящённый легендарной атакующей пятёрке «Спортинга», выступавшей за клуб в середине прошлого столетия. Игры проводятся начиная с 2012 года, организатором выступают лиссабонцы.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент