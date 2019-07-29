«Фламенго» заинтересован в приобретении Луиса Адриано

«Фламенго» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Спартака» Луиса Адриано, сообщает интернет-портал Goal. Бразильский клуб хочет осуществить трансфер Адриано, но проблемой для осуществления сделки может стать закрытие трансферного окна в Бразилии уже 31 июля.



Издание отмечает, что помешать трансферу может и высокая зарплата футболиста, который в составе красно-белых получает € 4 млн в год. «Фламенго» уже вступил в переговоры по трансферу форварда, при этом руководство «Спартака» будет не против расстаться со своим игроком, если их устроит сумма компенсации.

В «Спартак» Адриано перешёл в январе 2017 года из «Милана» на правах свободного агента. Всего в составе красно-белых 32-летний нападающий провёл 76 матчей и забил 24 мяча. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2020 года.