Докампо: в киевском «Динамо» обижались, когда новые игроки учили русский язык

Испанский специалист Эдуардо Докампо, который летом нынешнего года вернулся в «Рубин» и вошёл в тренерский штаб Романа Шаронова, рассказал об этапе работы в стане киевского «Динамо».

«Было хорошее отношение, всё было спокойно. Меня там принимали хорошо и проводили тоже нормально, ведь я испанец. Может быть, если бы я был украинцем или русским, было бы по-другому.

Изучал ли украинский язык? Нет, там многие понимают по-русски. На самом деле это нельзя писать! Русский язык – это для них… У нас было так, что новые игроки говорили, как они пытаются учить русский язык, думали, что это местный язык, но на них обижались. В клубе хотели, чтобы новички учили именно украинский", — цитирует Докампо «Бизнес online».