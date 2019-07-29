«Зенит» близок к приобретению Малкома у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Малком может оказаться в России в летнее трансферное окно, сообщает Marca.



По словам издания, следующим клубом бразильца может стать «Зенит». Петербургский и каталонский клубы ведут переговоры о трансфере 22-летнего футболиста, и в настоящее время он близок к переходу в стан сине-бело-голубых.



Ранее сообщалось, что в услугах Малкома заинтересован ряд европейских клубов, среди которых лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». За своего игрока «Барселона» хочет выручить не менее € 40 млн.



Малком является воспитанником «Коринтианса», цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перебрался в «Бордо». Прошлым летом хавбек был близок к переходу в «Рому», однако «Барселоне» удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

«Боруссия» Д ведёт переговоры с «Барселоной» о трансфере Малкома