«Зенит» близок к приобретению Малкома у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Малком может оказаться в России в летнее трансферное окно, сообщает Marca.
По словам издания, следующим клубом бразильца может стать «Зенит». Петербургский и каталонский клубы ведут переговоры о трансфере 22-летнего футболиста, и в настоящее время он близок к переходу в стан сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что в услугах Малкома заинтересован ряд европейских клубов, среди которых лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». За своего игрока «Барселона» хочет выручить не менее € 40 млн.
Малком является воспитанником «Коринтианса», цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перебрался в «Бордо». Прошлым летом хавбек был близок к переходу в «Рому», однако «Барселоне» удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
- 29 июля 2019
-
15:31
-
15:12
-
15:08
-
14:59
-
14:57
-
14:40
-
14:31
-
14:29
-
14:13
-
13:44
-
13:44
-
13:25
-
13:05
-
13:01
-
12:44
-
12:27
-
12:17
-
12:17
-
12:01
-
11:50
-
11:31
-
11:26
-
11:11
-
11:07
-
10:50
-
10:49
-
10:27
-
10:14
-
10:11
-
10:04
-
09:44
-
09:32
-
09:26
-
09:10
-
09:00