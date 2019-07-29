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Раскрыты обстоятельства появления трупа в доме полузащитника «Арсенала»

Раскрыты обстоятельства появления трупа в доме полузащитника «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Полиция раскрыла обстоятельства появления трупа в доме полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Египта Мохамеда Эль-Ненни.

Как сообщает BBC, правоохранители уверены, что погибший – вор, пытавшийся украсть электрические кабели и погибший в результате удара током. Труп обнаружил отец Эль-Ненни.

Египетский футболист выступает за «Арсенал», в который перешёл из швейцарского «Базеля», с января 2016 года. Сумма сделки составила от £ 5 до 7,4 млн. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провёл за лондонскую команду 8 матчей в английской Премьер-лиге и сделал 1 голевую передачу. По итогам сезона-2018/19 «Арсенал» занял пятое место, пропустив вперёд «Тоттенхэм Хотспур», и не квалифицировался в Лигу чемпионов.

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