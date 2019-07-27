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В загородном доме полузащитника «Арсенала» нашли труп

В загородном доме полузащитника «Арсенала» нашли труп
Футбол / Англия 0

В Египте в строящемся загородном доме полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни обнаружено неопознанное тело, сообщает арабский интернет-портал 24.ae.

По сведениям источника, в полицию о трупе сообщил отец футболиста. Египетской служба уголовного розыска начала расследование обстоятельств инцидента.

Египетский футболист выступает за «Арсенал», в который он перешёл из швейцарского «Базеля», с января 2016 года. Сумма сделки составила от £ 5 до 7.4 млн. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл восемь матчей за лондонскую команду в английской Премьер-лиге и сделал одну голевую передачу.

По итогам сезона-2018/19 «Арсенал» занял пятое место, пропустив вперёд «Тоттенхэм Хотспур» и не квалифицировался в Лигу чемпионов.

Полиция выступила с заявлением по инциденту с нападением на Озила и Колашинаца
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