В загородном доме полузащитника «Арсенала» нашли труп
В Египте в строящемся загородном доме полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни обнаружено неопознанное тело, сообщает арабский интернет-портал 24.ae.
По сведениям источника, в полицию о трупе сообщил отец футболиста. Египетской служба уголовного розыска начала расследование обстоятельств инцидента.
Египетский футболист выступает за «Арсенал», в который он перешёл из швейцарского «Базеля», с января 2016 года. Сумма сделки составила от £ 5 до 7.4 млн. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл восемь матчей за лондонскую команду в английской Премьер-лиге и сделал одну голевую передачу.
По итогам сезона-2018/19 «Арсенал» занял пятое место, пропустив вперёд «Тоттенхэм Хотспур» и не квалифицировался в Лигу чемпионов.
Полиция выступила с заявлением по инциденту с нападением на Озила и Колашинаца
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