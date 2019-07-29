Медведев: Халк, Сантос и Барриос посоветовали Малкому перейти в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о потенциальном новичке команды полузащитнике «Барселоны» Малкоме.
«Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо». Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне».
«Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего бразильца также заинтересован ряд европейских клубов, среди которых лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». За своего игрока «Барселона» хочет выручить не менее € 40 млн.
- 29 июля 2019
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