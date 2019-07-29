Медведев: Халк, Сантос и Барриос посоветовали Малкому перейти в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о потенциальном новичке команды полузащитнике «Барселоны» Малкоме.



«Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо». Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне».



«Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего бразильца также заинтересован ряд европейских клубов, среди которых лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». За своего игрока «Барселона» хочет выручить не менее € 40 млн.

Медведев: переговоры с «Барселоной» по Малкому находятся в самой активной стадии