Мамаев и Кокорин рассказали о питании в колонии

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали, как они питаются в колонии.
Мамаев: «В «Бутырке» мы почти не ели то, что разносили, потому что там можно платные горячие обеды заказывать, передачки там есть. Так что всего хватало. Зачем там было «баланду» хлебать? Тут по-другому. Мы ходим в столовую со всеми. В ларьке покупаем кое-что — так, на перекус».
Кокорин: «А почему ты про пельмени не рассказываешь? Тут прекрасные пельмени можно в «столе заказов» приобрести. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные очень. Раньше тут продавали ещё кур-гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то их не продают. Хотелось бы, чтобы вернули».
Меню в колонии следующее:
Завтрак: каша гречневая, яйцо вареное, молоко, хлеб, чай с сахаром.
Обед: суп с крупой пшеничной и мясом птицы, макароны с котлетой, хлеб, кисель.
Ужин: запеканка овощная, биточки рыбные, хлеб, чай с сахаром.
- 29 июля 2019
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