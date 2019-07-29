Кого купят «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал»? Новый видеообзор трансферов

В прошлом выпуске ведущие «Футбольного Альбиона» разобрали перспективные трансферы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». В новой программе Васант, Гриша и Кирилл досконально разберут составы «Арсенала», «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и подскажут, что нужно делать главным тренерам и менеджменту.



«Ливерпулю» нужно сохранить победный темп и лишь немного подшлифовать состав. «Тоттенхэм» тоже идёт верной дорогой. У Почеттино уже есть один топ-трансфер на вырост. Но получится ли удержать лидеров? С «Арсеналом» всё сложнее. Нужно решить проблему Мустафи, Озила и Косельни. Последний и вовсе саботирует предсезонный турнир в США. Пока команда Эмери не кажется серьёзным соперником для лидеров английского клубного футбола.



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