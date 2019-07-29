Кого купят «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал»? Новый видеообзор трансферов

В прошлом выпуске ведущие «Футбольного Альбиона» разобрали перспективные трансферы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». В новой программе Васант, Гриша и Кирилл досконально разберут составы «Арсенала», «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и подскажут, что нужно делать главным тренерам и менеджменту.
«Ливерпулю» нужно сохранить победный темп и лишь немного подшлифовать состав. «Тоттенхэм» тоже идёт верной дорогой. У Почеттино уже есть один топ-трансфер на вырост. Но получится ли удержать лидеров? С «Арсеналом» всё сложнее. Нужно решить проблему Мустафи, Озила и Косельни. Последний и вовсе саботирует предсезонный турнир в США. Пока команда Эмери не кажется серьёзным соперником для лидеров английского клубного футбола.
Ещё больше предсезонных обзоров на новом YouTube-канал с легальным видеоконтентом АПЛ «PRO Английский футбол». Ввиду географических ограничений ролики доступны только на территории РФ.
В новом сезоне Okko Спорт покажет АПЛ так, как этого ещё не делали в России. Просмотр доступен на любом устройстве, чтобы вы могли следить за несколькими матчами одновременно. Весь английский футбол будет здесь — помимо трансляций подписчики получат доступ к первоклассному контенту, созданному как АПЛ, так и спортивной редакцией Okko.
- 29 июля 2019
-
20:08
-
20:04
-
19:52
-
19:45
-
19:31
-
19:13
-
19:07
-
18:55
-
18:54
-
18:46
-
18:43
-
18:37
-
18:34
-
18:33
-
18:26
-
18:23
-
18:17
-
18:01
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:09
-
17:00
-
16:57
-
16:32
-
16:27
-
16:19
-
16:14
-
16:09
-
15:49
-
15:40
-
15:31