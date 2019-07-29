«Рубин» — «Ахмат»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 29 июля, на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую и видеотрансляцию встречи.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберёзкин, Могилевец, Давиташвили, Кварацхелия, Марков.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Нижич, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев из Ростова-на-Дону и Андрей Веретешкин из Санкт-Петербурга. Резервный рефери — Сергей Чебан из Москвы.
- 29 июля 2019
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