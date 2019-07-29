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«Рубин» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
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20:00 Мск
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«Рубин» — «Ахмат»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

«Рубин» — «Ахмат»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 29 июля, на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую и видеотрансляцию встречи.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберёзкин, Могилевец, Давиташвили, Кварацхелия, Марков.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Нижич, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев из Ростова-на-Дону и Андрей Веретешкин из Санкт-Петербурга. Резервный рефери — Сергей Чебан из Москвы.

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