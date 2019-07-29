Воспитанник «ПСЖ» перешёл в «Рому»

Полузащитник парижского «ПСЖ» Рубен Провиденс перешёл в римскую «Рому», сообщается в официальном «твиттере» французского клуба.
«ПСЖ» пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере. Ранее сообщалось, что Провиденс заключит с «Ромой» четырёхлетний контракт. Итальянский клуб заплатит за игрока небольшую сумму в качестве компенсации за подготовку молодого футболиста.
18-летний Провиденс является воспитанником «ПСЖ». В минувшем сезоне хавбек принял участие в шести матчах Юношеской лиги УЕФА, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи.
«Рома» в минувшем сезоне финишировала на шестом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата и завоевала путёвку в групповой этап Лиги Европы. Также клуб выступал в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала вылетел после проигрыша в матче с «Порту».
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