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Воспитанник «ПСЖ» перешёл в «Рому»

Воспитанник «ПСЖ» перешёл в «Рому»
Футбол / Италия 0

Полузащитник парижского «ПСЖ» Рубен Провиденс перешёл в римскую «Рому», сообщается в официальном «твиттере» французского клуба.

«ПСЖ» пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере. Ранее сообщалось, что Провиденс заключит с «Ромой» четырёхлетний контракт. Итальянский клуб заплатит за игрока небольшую сумму в качестве компенсации за подготовку молодого футболиста.

18-летний Провиденс является воспитанником «ПСЖ». В минувшем сезоне хавбек принял участие в шести матчах Юношеской лиги УЕФА, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи.

«Рома» в минувшем сезоне финишировала на шестом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата и завоевала путёвку в групповой этап Лиги Европы. Также клуб выступал в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала вылетел после проигрыша в матче с «Порту».

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