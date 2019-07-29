Бэйл отказался участвовать в Audi Cup

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл отказался отправиться вместе с командой в Мюнхен, где пройдут матчи Audi Cup, утверждает ВВС.

По данным источника, футболист по-прежнему зол на президента «Королевского клуба» Флорентино Переса, который заблокировал его переход в китайский «Цзянсу Сунин». Напомним, на уходе Бэйла настаивает главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне на клубном уровне он забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

30-летний Бэйл является самым высокооплачиваемым футболистом «Реала». Зарплата валлийца в испанском клубе составляет € 17 млн в год. Контракт игрока действует до лета 2022 года.