Хенрик Ларссон признался, что говорил с сыном о «Спартаке»

Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон рассказал, что разговаривал с сыном, Йорданом, о московском «Спартаке».
«Обсуждали ли мы с Йорданом его возможный трансфер в „Спартак“? Мне бы не хотелось выносить на публику наши разговоры с сыном, потому что это наше внутрисемейное дело. Но эту тему мы не могли не обсудить, ведь он мой сын. Это понятно“, — приводит слова Ларссона Expressen.
Ранее сообщалось, что российский клуб интересуется Йорданом, который играет за «Норрчёппинг». Футболист якобы уже прошёл медицинское обследование для «Спартака», но затем эта информация была опровергнута.
22-летний Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции Ларссон сыграл два матча, в которых не отметился голами.
- 29 июля 2019
-
23:05
-
22:55
-
22:44
-
22:31
-
22:23
-
22:14
-
22:11
-
21:55
-
21:53
-
21:35
-
21:32
-
21:20
-
21:19
-
20:55
-
20:48
-
20:44
-
20:23
-
20:13
-
20:08
-
20:04
-
19:52
-
19:45
-
19:31
-
19:13
-
19:07
-
18:55
-
18:54
-
18:46
-
18:43
-
18:37
-
18:34
-
18:33
-
18:26
-
18:23
-
18:17