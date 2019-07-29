Кьяртанссон: хотелось забить больше, но рад, что «Рубину» удалось победить

Нападающий казанского «Рубина» Видар Кьяртанссон прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0). Напомним, исландский форвард стал автором единственного гола встречи.



«В эпизоде с моим голом был великолепный пас, а завершил я нормально. Мне бы, конечно, хотелось забить больше, но рад, что «Рубину» удалось победить. С «Ахматом» играли на равных, но у нас было побольше моментов. Да, исход матча решил всего один гол, но главное, что мы выиграли. Поддержку болельщиков почувствовал не сразу, но через минут 10 стало хорошо слышно и я проникся. Болельщики были хороши, это очень важно для команды», — передаёт слова Кьяртанссона корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.

Дюпин: «Рубин» практически ничего не давал создавать «Ахмату»