Спортдиректор «Зенита» находится в Барселоне для завершения сделки по Малкому

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта в настоящее время находится в Барселоне, чтобы уладить все детали по трансферу бразильского полузащитника «Барселоны» Малкома. Как сообщает журналист RMC Мохамед Бухафси в «Твиттере», петербургский клуб хочет закрыть сделку в течение ближайших 48 часов.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» предложил за форварда € 35 млн, а ещё € 5 млн российский клуб предлагает в виде бонусов. При этом «Барселона» оценивает бразильца в € 40 млн плюс € 5 в виде бонусов. Сам игрок готов перейти в «Зенит», так как клуб сделал ему выгодное предложение в финансовом плане, которое составляет € 6,5 млн за сезон.
22-летний Малком является воспитанником «Коринтианса». Футболист перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
- 30 июля 2019
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